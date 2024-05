Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Zulassungszahlen von April publik gemacht. Dabei zeigt sich, dass der E-Auto-Nachschub in Deutschland bei rund 30.000 neu zugelassene Elektroautos stagniert. Verbrenner und Plug-in-Hybride verzeichnen dagegen Zuwächse gegenüber dem Vorjahresresultat. Das April-Ergebnis von 29.668 neuen Batterie-elektrischen Einheiten zeugt von der Flaute bei den E-Auto-Zulassungen in der Bundesrepublik. Es reiht sich ein in die Resultate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...