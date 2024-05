TRADINGIDEE des Tages??USDJPY (06.05.2024)

Tradingidee:

Eine mögliche Long-Position auf USDJPY zum Marktpreis (für hochspekulatives Trading)

zum Marktpreis (für Trading) Mögliches Kursziel 1; Gewinnmitnahme 1: 157.90

Mögliches Kursziel 2; Gewinnmitnahme 2: 155.00

Mögliches Stopp - Stop Loss SL: 151.50

Background - Meinung

Das Währungspaar verzeichnete eine beträchtliche Abwärtskorrektur, die sowohl durch eine dovishe Reaktion auf die jüngste Zinsentscheidung der Fed als auch durch Währungsinterventionen des japanischen Establishments verursacht wurde. Historisch gesehen haben die Interventionen jedoch in der Regel keine dauerhafte Trendwende bewirkt. Dazu bedurfte es einer nachhaltigen Änderung der Geldpolitik, und im Falle Japans scheint dieser Prozess noch in weiter Ferne zu liegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die vollständige Anhebung (um 10 Basispunkte) für September 2024 vorgesehen. Im Falle der USA wird die erste Senkung (um 25 Basispunkte) für Ende September und Anfang November dieses Jahres geschätzt. Es scheint also, dass der fundamentale Druck auf den Yen zumindest bis zu den nächsten Zinsschritten noch zu spüren sein wird. Dementsprechend sehen wir eine Chance für einen Aufwärtsschwung des USDJPY-Paares...

Handeln Sie verantwortungsvoll

