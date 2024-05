DJ MÄRKTE EUROPA/Überzeugender Beginn einer ereignisreichen Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Montagnachmittag freundlich. Der DAX zeigt sich 0,8 Prozent höher mit 18.139 Punkten. Aus dem DAX legt die kommenden Tage ein Viertel der Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, am Dienstag DHL, Heidelberg Materials sowie Siemens Healthineers. Damit steht eine arbeits- und ereignisreiche Woche an. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 4.950 Punkte zu. An der Börse wird zum einen die zweite Veröffentlichung des Einkausfmanager-Index aus Europa positiv gewertet. Er gilt als wichtigster Indikator für das BIP-Wachstum des Euroraums im ersten Quartal und deutet darauf hin, dass der Euroraum der Stagnation entliehen kann. Mit Blick auf die Länder überzeugte Deutschland leicht, die italienischen Daten überraschten positiv und Spanien sogar deutlich.

Zudem stützt der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland die Stimmung, der im Mai erneut gestiegen ist und auch als Vorläufer für den Ifo-Index gilt. Die Erwartungskomponente ist erstmals seit Februar 2022 nicht mehr negativ. Die Umsätze an den Börsen in Europa sind aufgrund des Börsenfeiertags in Großbritannien vergleichsweise dünn. Die britischen Marktteilnehmer gelten als besonders handelsaktiv am deutschen Aktienmarkt.

Stimmung auf breiter Front gut

Die Stimmung in Europa zeigt sich auf ganzer Breite freundlich. Der Sektor der Versicherer legt um 1,3 Prozent zu und stellt damit den Gewinner. Nach dem Abverkauf zum Wochenschluss erholt sich die Aktie von Axa am Montag um 2,1 Prozent. Den Belastungsfaktor lieferte am Freitag die Meldung des gescheiterten Verkaufs des Lebensversicherungs-Portfolios. Das Scheitern des Verkaufs stufen die Analysten der DZ Bank als bedauerlich ein, angesichts des höheren Zinsniveaus und der guten Kapitalausstattung sei es allerdings auch kein Problem. Die Analysten bestätigen das Votum "Kaufen" und belassen den Fairen Wert bei 36 Euro.

Der Subindex der Technologiewerte in Europa legt um 0,8 Prozent zu. Geblickt wird auch auf den Öl-Sektor. Er erholt sich nach seinem jüngsten Achtwochentief und zählt mit 1,2 Prozent Plus zu den Gewinnern der Stoxx-Branchen. Dennoch wird das geringere Preisniveau als bullisch für den Gesamtmarkt betrachtet, schließlich sinken damit die Energiekosten der Unternehmen. In der vergangenen Woche hatte sich der Preisrückgang noch einmal beschleunigt, unter anderem wegen hoher Lagerbestände.

Zalando profitieren von HDE-Prognose für Online-Handel

Zalando drehen nach einem schwächeren Beginn ins Plus, der Kurs steigt um 2,6 Prozent. Der Einzelhandelsverband HDE hat die Prognose für den Online-Handel im Jahr 2024 nach oben genommen. Er rechnet nun mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent, bisher hatte er mit 3 Prozent Plus gerechnet. Die Konsumstimmung hellt sich laut HDE langsam auf.

Mit Unternehmensnachrichten stehen Adtran Holding im Blick. Das Unternehmen teilte mit, fast 300 Millionen Dollar auf seine Beteiligung an ADVA abzuschreiben. Die Goodwill-Abschreibung führte im ersten Quartal zu einem deutlichen Verlust. Der Kurs der Adtran Holding hat in diesem Jahr zeitweise schon 40 Prozent eingebüßt, die Aktien notieren erneut 1,3 Prozent tiefer. Als Grund führte der Netzwerkausrüster ein zurückhaltendes Investitionsverhalten bei Kunden wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten an.

Bei Atos in Paris geht es 3,1 Prozent abwärts. Das Unternehmen strebt eine Vereinbarung zur Umstrukturierung bis zum 31. Mai an. Mit Anleihengläubigern hat sich Atos nun über 100 Millionen Euro Erleichterung geeinigt, bei Verhandlungen mit Banken sowie dem französischen Staat geht es nun um weitere 350 Millionen.

Deutsche Post werden ex Dividende von 1,85 Euro je Aktie gehandelt, RWE zahlen zum Start in die Woche 1 Euro je Aktie an die Anteilseigner.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.950,42 +0,6% 28,94 +9,5% Stoxx-50 4.397,05 +0,4% 18,50 +7,4% DAX 18.138,92 +0,8% 137,32 +8,3% MDAX 26.552,28 +1,0% 251,46 -2,2% TecDAX 3.288,22 +0,7% 22,00 -1,5% SDAX 14.484,00 +0,4% 52,76 +3,8% FTSE 0,00 0% 0,00 +6,2% CAC 7.994,44 +0,5% 36,87 +6,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 -0,02 -0,10 US-Zehnjahresrendite 4,51 -0,01 +0,63 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:45 Fr, 18:15 % YTD EUR/USD 1,0787 +0,2% 1,0765 1,0764 -2,3% EUR/JPY 165,85 +0,8% 165,53 164,51 +6,6% EUR/CHF 0,9759 +0,2% 0,9749 0,9740 +5,2% EUR/GBP 0,8571 -0,1% 0,8572 0,8583 -1,2% USD/JPY 153,78 +0,6% 153,79 152,82 +9,2% GBP/USD 1,2583 +0,3% 1,2557 1,2542 -1,1% USD/CNH (Offshore) 7,2080 +0,2% 7,2178 7,1971 +1,2% Bitcoin BTC/USD 63.798,17 -0,0% 64.283,35 61.735,42 +46,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,75 78,11 +0,8% +0,64 +8,6% Brent/ICE 83,56 82,96 +0,7% +0,60 +9,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,305 30,07 +4,1% +1,24 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.328,03 2.301,75 +1,1% +26,28 +12,9% Silber (Spot) 27,32 26,56 +2,9% +0,77 +14,9% Platin (Spot) 962,58 958,68 +0,4% +3,90 -3,0% Kupfer-Future 4,64 4,57 +1,3% +0,06 +18,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

