Erfurt (ots) -Für die Feiertage im Mai hält KiKA ein abwechslungsreiches Serien- und Spielfilmpaket bereit: An Christi Himmelfahrt und Pfingsten sorgen Animationsserien wie "Die Schlümpfe" (KiKA) und "Garfield" (hr) für jede Menge Unterhaltung, "Checker Tobi - Abenteuer Italien" (BR) und "Löwenzahn" (ZDF) für die passende Portion Wissen. Dazu gibt es Filmpremieren wie "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka" (ZDF) und "Marys magische Reise" (hr) bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Spielfilm-Premieren an den MaifeiertagenDer Animationsfilm "Marys magische Reise" (hr) am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, um 12:00 Uhr, erzählt eine liebevolle Geschichte über das Leben, den Tod und den Zusammenhalt einer Familie über mehrere Generationen hinweg. Im Mittelpunkt steht die elfjährige Mary, die vor allem zwei Dinge liebt: selbst gekochtes Essen und ihre Oma. Kurz nachdem sie erfährt, dass ihre Großmutter sehr krank ist, trifft Mary auf eine geheimnisvolle Frau, mit der sie sich auf eine magische Reise durch ihre Familiengeschichte begibt.In "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka" (ZDF) am Pfingstmontag, 20. Mai 2024 um 13:20 Uhr, geht es auf Klassenfahrt nach Amrum. Doch ausgerechnet Lottas Vater fährt als Betreuer mit. Als sich dann auch noch ein französischer Austauschschüler in sie verknallt, vergeht Lotta komplett die Lust auf alles. Wie gut, dass auf Amrum ein rätselhaftes Geheimnis rund um ein verschwundenes Mädchen darauf wartet, aufgedeckt zu werden.Weitere Informationen zu den Premieren im Mai finden Sie unter kommunikation.kika.de.Feiertags-Highlights im ÜberblickChristi Himmelfahrt - 9. Mai 2024- 8:50 Uhr - "Die Schlümpfe" (KiKA)- 9:55 Uhr - "Leo da Vinci" (hr)- 11:00 Uhr - "Checker Tobi - Abenteuer Italien" (BR)- 12:15 Uhr - "Zeig mir Himmelfahrt" (Radio Bremen/KiKA)- 12:25 Uhr - "Garfield - Der Lasagne-Baum" (hr)- 13:40 Uhr - Teil 1 "Schloss Einstein & Die Pfefferkörner - Auf Gangsterjagd" (ARD/MDR/NDR); Teil 2 folgt am 10. Mai 2024, 13:40 UhrPfingstsonntag - 19. Mai 2024- 9:25 Uhr - "Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau" (ZDF/KiKA)- 12:00 Uhr - "Aschenputtel" (ZDF)- 13:25 Uhr - "Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo" (ZDF)- 14:50 Uhr - "SuperbesteLehrerin" (ZDF)- 16:15 Uhr - "Zeig mir Pfingsten" (Radio Bremen/KiKA)- 19:50 Uhr - "logo! extra - Pfingsten" (ZDF)Pfingstmontag - 20. Mai 2024- 7:45 Uhr - "Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei - Alarm im Zirkus" (NDR)- 8:25 Uhr - "Said und Anna" (SWR) - Premiere- 8:55 Uhr - "Die Schlümpfe" (KiKA)- 9:50 Uhr - "Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!" (ZDF)- 11:05 Uhr - "Löwenzahn" (ZDF)- 11:30 Uhr - "Die Sendung mit der Maus - Spezial: Jugendgericht" (WDR)- 12:00 Uhr - "Marys magische Reise" (hr) - Premiere- 13:20 Uhr - "Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka" (ZDF) - Premiere- 19:50 Uhr - "logo! extra - Das große Star-Quiz" (ZDF)Detaillierte Informationen zu allen Angeboten finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.