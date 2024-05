Die Wirtschaftserholung im Euroraum ist bisher nur ein zartes Pflänzchen, das jederzeit wieder zu verdörren droht, wenn sich der zurückhaltende Konsum und die schwächelnde Industrie nicht bald umkehren. Laut einem Bericht von Bloomberg müssen die Verbraucher in den Konsummodus wechseln, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Konjunktur steht jetzt an einem Wendepunkt. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...