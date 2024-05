Temu ist der neue Stern am Shopping-Himmel - zumindest dann, wenn man auf eine hochgradig überraschende Mischung an Wundertüten-Einkaufserlebnis zwischen Rudis Resterampe, Alibaba und Wish steht. Doch es gibt beim Einkauf einiges zu beachten. Noch eine Spur krasser und marktschreierischer als Aliexpress und Wish, das ist der Eindruck, den man als potenzieller Kunde bei Temu hat, wenn man das erste Mal die App aufruft. Das Besondere an Temu ist neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...