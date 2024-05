An den Standorten Zuffenhausen, Weissach und Leipzig setzt Porsche zusammen mit seinen Logistik-Partnern sechs neue E-Lkw für den Transport von Produktionsmaterialien ein. Ein weiterer elektrischer Lkw liefert ab dem Werk Zuffenhausen Neufahrzeuge in die Schweiz. Es ist nicht der erste Einsatz von vollelektrischen Lkw in der Transportlogistik des Sportwagenherstellers. So wurde beispielsweise bereits vor über sieben Jahren ein Elektro-Lkw zur Just-in-Time-Belieferung ...

