Rund um den Mediengiganten Paramount scheint sich ein Bieterkrimi anzubahnen. Am vergangenen Freitag endete eine Frist für exklusive Verhandlungen mit Sykdance Media. Nun will das "Wall Street Journal" in Erfahrung gebracht haben, dass manch anderer Interessent wohl schon Schlange steht.Anzeige:Der japanische Konzern Sony (JP3435000009) soll demnach Interesse an einer Übernahme haben und sich zu diesem Zweck mit dem Private-Equitiy-Unternehmen Apollo kurzgeschlossen haben. Zusammen wollen die beiden Unternehmen wohl 26 Milliarden US-Dollar ...

