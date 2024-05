Die vergangene Woche dürfte viele Anleger, die sich rund um Ostern auf eine Konsolidierung nach der Rally eingestellt hatten, wieder zum Umdenken bewegt haben. Denn in Summe gab es für den Aktienmarkt nur gute Nachrichten. Amazon und Apple konnten mit Zahlen, Ausblick und teilweise exorbitanten Geldgeschenken für Aktionäre überzeugen, die Fed und ihr Chef Powell schlossen Zinserhöhungen im Jahresverlauf aus und schließlich kühlte sich auch noch der US-Arbeitsmarkt im April etwas ab, was eine erste Zinssenkung spätestens im September wahrscheinlich macht.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten nahm dann auch der Deutsche Aktienindex im heutigen Handelsverlauf Fahrt auf und steuerte den Widerstand bei 18.200 Punkten an. 18.199,15 Punkte standen kurz nach 14 Uhr auf der Anzeigetafel in Frankfurt, bevor der Markt erst einmal wieder umdrehte. Aber mit dem anhaltenden Rückenwind aus New York könnte der Index noch heute oder spätestens morgen den Sprung darüber wagen.

Das wäre dann für viele Anleger die Bestätigung für eine Ende der Korrekturphase und könnte für weitere Aufwärtsdynamik sorgen. In Sachen Zinswende rund um den Globus ist nach einigen Wochen der Abstinenz endlich wieder Optimismus zu spüren, der spätestens mit den entsprechenden Inflationsdaten aus den USA in der kommenden Woche auch die letzten Investoren davon überzeugen könnte, in diesem Mai dem Aktienmarkt dann doch nicht den Rücken zu kehren.

