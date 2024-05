Ist das Marktumfeld für diese beiden Aktien jetzt besonders günstig? Die Bank of America scheint überzeugt davon und lässt Anleger von einer Menge Upside träumen. Von einem Crash ist bei der Bank of America derzeit keine Rede. Stattdessen geht das Analysehaus für die Aktienmärkte trotz unsicherer Zinserwartungen von einer weichen Landung in einem vernünftigen Marktumfeld aus - und das womöglich mit einem besseren Wachstum, als man hätte erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...