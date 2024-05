Berlin/Bonn (ots) -



Johannes Winkel (CDU) fordert Korrekturen am European Green Deal der Europäischen Kommission. Der Bundesvorsitzende der Jungen Union sagte auf dem Berliner Bundesparteitag der CDU im Interview mit phoenix: "An die Kommissionspräsidentin haben wir von der Jungen Union die ganz klare Forderung: Liebe Ursula von der Leyen, weniger 'Green' mehr 'Deal' in Europa." Europa müsse wettbewerbsfähig gehalten und der "deutsche Industriestandort" gestärkt werden. Darum werde es im kommenden Europa-Wahlkampf, aber "auch in den nächsten fünf Jahren in der Europäischen Kommission" gehen, so Johannes Winkel.



