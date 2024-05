© Foto: Joachim Goldberg



Im Interview beleuchtet Joachim Goldberg die Dynamik der Finanzmärkte und die Rolle der Marktstimmung. "Die klassischen Börsenregeln wie 'Sell in May' haben ihre Tücken", sagt der Börsenpsychologe.Die Märkte seien zu dynamisch, als dass solche simplen Börsenregeln verlässlich greifen könnten, so der Verhaltensökonom Goldberg, der wenig von starren Börsenweisheiten hält. Er argumentiert, dass solche Regeln oft zu voreiligen Entscheidungen führen könnten. "Wenn alle am 1. Mai verkaufen würden, würde sich das Datum immer weiter vorverlegen. Das ist eine Art Selbstsabotage", so Goldberg weiter. Der Experte berichtet auch von einer interessanten Verschiebung in der Stimmung der institutionellen …