Wohin mit all den Cash-Reserven auf denen Warren Buffett sitzt? Tesla-Chef Elon Musk hat da eine Idee.Die jüngsten Ergebnisse von Berkshire Hathaway zeigen, dass Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft am Ende des ersten Quartals über 189 Milliarden US-Dollar an Cash-Reserven verfügte. Altmeister Buffett hat im vergangenen Quartal seine Positionen in Apple und Chevron reduziert. "Wir schlagen nur bei Werten zu, die wir mögen", sagte Buffett am Wochenende. "Er sollte in Tesla investieren. Es ist ein offensichtlicher Schritt", sagte Musk in einer Nachricht auf dem Social-Media-Dienst X. [twitter]1787325206677401672[/twitter] Musk erläuterte nicht, warum das naheliegend wäre. Warren Buffett …