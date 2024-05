Der Discountbroker Robinhood hat die Begeisterung der Trader für Kryptowährungen frühzeitig erkannt und bietet seinen Nutzern seit geraumer Zeit den Handel mit Bitcoin und Co an. Das Angebot wird gerne angenommen - hat das Unternehmen nun aber auch ins Visier der bekanntlich kryptokritischen US-Börsenaufsicht SEC gebracht.Robinhood, Betreiber der gleichnamigen Trading-App, hat am Montag den Eingang einer sogenannten "Wells Notice" der Secutities and Exchange Commission (SEC) bestätigt. Damit wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...