Advanced Micro Devices (AMD) steht vor einer vielversprechenden Wende in der stark umkämpften Halbleiterindustrie dank einer zielgerichteten Anpassung an die wachsende Nachfrage nach KI-Computertechnologie. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Gaming-Bereich und aggressiver Preisgestaltung durch Mitbewerber setzt AMD auf die steigende Nachfrage nach KI und erwartet eine Stärkung seiner Marktpräsenz, vor allem nach der Übernahme eines weiteren Unternehmens, das zu einer erheblichen Erweiterung des adaptiven Computermarkts beigetragen hat. Mit einer beeindruckenden Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen um fast das Vierfache seit 2019 auf 5,9 Milliarden Dollar in 2023 positioniert sich AMD, um den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden und seine wettbewerbsstarke Produktpalette weiter auszubauen. Eine besondere Rolle spielt hierbei das MI300, dessen Geschäftsbereich sich trotz Gegenwind positiv entwickelt. Die Aktien [...]

