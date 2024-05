DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet stark in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach oben gegangen. Nach einem kaum veränderten Start schloss der DAX knapp 1 Prozent höher bei 18.175 Punkten. Ex Dividende wurden zum Wochenstart aus dem DAX die Aktien der DHL Group sowie die der RWE AG gehandelt. Auch in den kommenden Tagen finden eine Reihe von Hauptversammlungen statt, in der Regel schütten die Unternehmen einen Tag später die Dividende an die Anteilseigner aus. Zudem nimmt die Berichtssaison zum ersten Quartal rasant Fahrt auf, diese Woche legen zehn Unternehmen aus dem DAX ihre Geschäftszahlen vor. An der Börse wird nicht nur auf die Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres geschaut, ebenso wichtig ist der Ausblick auf das Jahr.

Gestützt wurde die Stimmung vom Sentix-Konjunkturindikator, der im Mai erneut gestiegen war und als Vorläufer für den ifo gilt. Die Erwartungskomponente war erstmals seit Februar 2022 nicht mehr negativ. Zuvor waren bereits die Einkaufsmanager-Indizes etwas besser ausgefallen als in erster Lesung. Die Umsätze am Aktienmarkt waren vergleichsweise dünn, auch wegen des Feiertags in London.

Zalando profitieren von HDE-Prognose für Online-Handel

Zalando schlossen im Plus, der Kurs stieg um 2,6 Prozent. Der Einzelhandelsverband HDE nahm die Prognose für den Online-Handel im Jahr 2024 nach oben. Er rechnet nun mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent, bisher hatte er mit 3 Prozent Plus gerechnet. Die Konsumstimmung hellt sich laut HDE langsam auf.

Am Dienstag legen unter anderem Infineon (+2,5%) ihre Quartalszahlen vor. Fraglich ist, ob Infineon ihre Jahresprognose zusammenstreichen wird. Mehrere Analysten erwarten das. Der aktuelle Marktkonsens sieht den Umsatz für 2024 eher am unteren Ende der Zielspanne und nicht in der Mitte.

Auch Heidelberg Materials (+1,9%) legen am Dienstag Geschäftszahlen vor. Der Absatz in der Zement- und Baustoffbranche war zu Jahresbeginn aufgrund der schwachen Nachfrage in Europa und der ungünstigen Witterung in den USA rückläufig. Analysten erwarten deshalb bei den Heidelbergern trotz Preiserhöhungen leicht schrumpfende Einnahmen und etwas schwächere Margen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.950,42 +0,6% 28,94 +9,5% Stoxx-50 4.397,05 +0,4% 18,50 +7,4% DAX 18.138,92 +0,8% 137,32 +8,3% MDAX 26.552,28 +1,0% 251,46 -2,2% TecDAX 3.288,22 +0,7% 22,00 -1,5% SDAX 14.484,00 +0,4% 52,76 +3,8% FTSE 0,00 0% 0,00 +6,2% CAC 7.994,44 +0,5% 36,87 +6,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 -0,02 -0,10 US-Zehnjahresrendite 4,51 -0,01 +0,63 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 2.482,2 47,3 70,0 MDAX 39 9 2 366,5 20,8 31,4 TecDAX 20 9 0 511,4 15,1 20,0 SDAX 46 22 2 77,7 5,6 6,3 ===

