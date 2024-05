© Foto: Andy Wong - AP/dpa



Die 10-tägige Automesse in Peking hat nicht nur ein Schaulaufen neuester Fahrzeugmodelle, sondern auch einen klaren Blick auf die Dynamik des chinesischen Automobilsektors mit Gewinnern und Verlierern geliefert.Nick Lai, Leiter der China Equity Research und Asia Pacific Auto Research bei JPMorgan, unterstreicht die beeindruckende Präsenz ausländischer Besucher auf der Messe, darunter Händler und Importeure chinesischer Marken. Vor allem der chinesische Hersteller BYD, der in diesem Jahr wohl ein Viertel seiner Gewinne in Überseemärkten einfahren wird - so die Schätzungen der JPMorgan-Analysten. Sie heben jedoch auch die Herausforderungen hervor, denen der chinesische Automobilmarkt …