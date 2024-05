Krypto News: SEC warnt nun auch Robinhood! Krypto-Verbot auf Raten?

Es hätte eine bullishe Woche werden können. Schon in den Vormittagsstunden ist der Bitcoin-Kurs auf über 65.000 Dollar gestiegen und es hat stark danach ausgesehen, als würde es noch weiter bergauf gehen. Inzwischen ist die Stimmung aber gekippt. Einer der Gründe dürfte sein, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nun auch an die Kryptobörse Robinhood eine Wells-Nachricht sendet. Das wirft die Frage auf, ob die Behörde die bullishe Stimmung am Kryptomarkt nachhaltig eintrüben wird, wie sie es schon seit Jahren versucht. Die Schritte, die in diese Richtung unternommen werden, häufen sich zumindest.

Wells Notice an Robinhood

Eine "Wells Notice" ist eine formelle Benachrichtigung der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) an eine Organisation oder eine Einzelperson, in der darauf hingewiesen wird, dass die SEC beabsichtigt, eine Untersuchung durchzuführen und möglicherweise rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die SEC einer Krypto-Börse wie Robinhood eine Wells Notice schickt, deutet dies darauf hin, dass die SEC mögliche Verstöße gegen Wertpapiergesetze oder -vorschriften untersucht.

BREAKING: Robinhood receives a Wells Notice from the SEC for their Bitcoin and crypto business pic.twitter.com/IB1TMhWwf0 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 6, 2024

Die Wells Notice informiert Robinhood darüber, dass die SEC Beweise für Fehlverhalten oder Gesetzesverstöße gefunden hat oder zumindest genug Hinweise hat, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Robinhood kann dann die Gelegenheit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern, bevor die SEC endgültige rechtliche Maßnahmen ergreift.

Fälle häufen sich

Der Fall von Robinhood ist längst kein Einzelfall. Inzwischen hat die US-Börsenaufsichtsbehörde so ziemlich alle großen Kryptobörsen durch. Auch der Fall SEC gegen Ripple zieht sich inzwischen schon seit Jahren. Die Absicht dahinter ist immer die gleiche: Altcoins als Wertpapiere einzustufen und somit sämtlichen Kryptobörsen unregistrierten Wertpapierhandel vorzuwerfen. Ripple, das Unternehmen hinter XRP, hat mit den gleichen Vorwürfen zu kämpfen, da das Unternehmen seine Coins direkt selbst verkauft hat.

Was man sich in Europa nur schwer vorstellen kann, in den USA aber scheinbar Normalität ist: Die SEC hat noch gar keine Rechtsgrundlage für all diese Klagen, da noch gar nicht entschieden ist, dass Kryptowährungen als Wertpapiere einzustufen sind. Das möchte die Behörde unter Gary Gensler aber unbedingt erreichen. Gensler macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die digitalen Währungen ein Dorn im Auge sind. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, ist fest davon überzeugt, dass die SEC heuer die meisten Altcoins als Wertpapiere einstufen lassen wird.

NEW: Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano will be deemed a securities this summer and will never be accepted by Wall Street- Michael Saylor pic.twitter.com/1N2phnj6hI - Radar (@RadarHits) May 3, 2024

Ob das ein Grund ist, nur auf Bitcoin zu setzen oder ob Altcoins darunter massiv leiden würden, ist fraglich. Wahrscheinlich würde eine solche Einstufung einen kurzfristigen Crash auslösen, langfristig würden sich aber vermutlich einige Unternehmen anpassen und den Handel der großen Altcoins nach wie vor ermöglichen. Ob es aber jemals zu einer solchen Entscheidung kommt, dass Kryptowährungen Wertpapiere sind, wird sich erst zeigen. Bis dahin ist es für Anleger ratsam, die Entwicklungen genau zu beobachten und ich zu informieren, bevor sie investieren. Eine Plattform, die das seit Jahren Millionen von Nutzern ermöglicht, ist 99Bitcoins. Kürzlich hat 99Bitcoins mit $99BTC den Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt, die laut Experten das Potenzial hat, ihren Wert schon bald zu vervielfachen.

Jetzt mehr über $99BTC erfahren.

$99BTC geht durch die Decke

99Bitcoins ist inzwischen vielen im Krypto-Universum ein Begriff, da viele auf der Plattform ihre ersten Berührungspunkte mit dem digitalen Währungsmarkt hatten. Mit einem Youtube-Kanal von über 700.000 Abonnenten hat sich 99Bitcoins zu einer echten Größe am Markt etabliert, weshalb Analysten davon ausgehen, dass auch der Launch des $99BTC-Tokens ein voller Erfolg sein könnte. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, den Token im Presale zu kaufen, wobei bereits über eine Million Dollar umgesetzt wurde, sodass das Potenzial des neuen Coins schnell verdeutlicht wird.

($99BTC Presale - Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Während Analysten erwarten, dass der Preis nach dem Listing an den Kryptobörsen um mehr als das 10-fache steigen könnte, bringt $99BTC Tokenbesitzer aber auch andere Vorteile wie exklusive Lerninhalte auf der Plattform, Zugang zu Trading-Signalen und eine integrierte Staking-Funktion, die denjenigen, die ihre $99BTC-Token staken, eine überdurchschnittlich hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token einbringt. Derzeit deutet also einiges darauf hin, dass es bei $99BTC nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.