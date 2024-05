DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

BNP PAR.ISS. O.E. ETC BNQ2 DE000PB6RE18 BAW/UFN

BNP PAR.ISS. O.E. ETC BNQ1 DE000PB6RED6 BAW/UFN

BNP PAR.ISS. O.E. ETC BNQY DE000PB6REW6 BAW/UFN

BNP PAR.ISS. O.E. ETC B4N9 DE000PB8REL5 BAW/UFN

BNP PAR.ISS. O.E. ETC B4N8 DE000PB8RET8 BAW/UFN

BNP PAR.ISS. O.E. ETC B4N4 DE000PR5REA6 BAW/UFN

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken