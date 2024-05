EQS-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Cliq Digital AG: CLIQ Digital AG: Anpassung des Ausblicks für 2024 auf Basis der vorläufigen Q1-Finanzzahlen



06.05.2024 / 18:44 CET/CEST

CLIQ Digital AG: Anpassung des Ausblicks für 2024 auf Basis der vorläufigen Q1-Finanzzahlen DÜSSELDORF, 6. Mai 2024 - Auf der Grundlage der vorläufigen Q1-Finanzergebnisse des CLIQ Digital-Konzerns hat der Vorstand der CLIQ Digital AG heute die Prognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 revidiert. Die neue Prognose lautet: Umsatzerlöse zwischen 300 und 330 Millionen € (vormals zwischen 360 und 380 Millionen €), ein EBITDA zwischen 26 und 30 Millionen € (vormals zwischen 52 und 58 Millionen €) und Kundenakquisitionskosten insgesamt zwischen 120 und 140 Millionen € (vormals zwischen 150 und 170 Millionen €). Auf Basis vorläufiger Zahlen sinken die Umsatzerlöse des Konzerns im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 13 % auf 73,0 Millionen € (Q4 2023: 84,1 Millionen €) und im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 % (Q1 2023: 82,9 Millionen €). Vor Sonderfaktoren im Zusammenhang mit dem konzernweiten Transformations- sowie Steueroptimierungsprogramm in Höhe von 3,5 Millionen € sink das EBITDA in Q1 2024 auf 5,3 Millionen €. Das EBITDA nach Sonderfaktoren beläuft sich im ersten Quartal 2024 auf 1,9 Millionen € im Vergleich zu 11,8 Millionen € im vierten Quartal 2023 und zu 12,8 Millionen € im ersten Quartal 2023. Die Kundenakquisitionskosten insgesamt betragen im ersten Quartal 2024 auf 29,3 Millionen € gegenüber 35,4 Millionen € im Q4 2023 und 32,9 Millionen € im Q1 2023. CLIQ Digital wird die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2024 am 8. Mai 2024 veröffentlichen.



