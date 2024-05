© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk



Nach Meinung des Research-Hauses Loop Capital ist der E-Commerce-Riese noch immer unterbewertet und seine Möglichkeiten zur Anhebung der Profite unterschätzt.Um 80 Prozent haben sich die Papiere von Amazon in den vergangenen 12 Monaten verteuert. Geht es nach dem Research-Haus Loop Capital ist es damit aber noch nicht getan. Die Experten haben ihr Kursziel auf 225 US-Dollar angehoben und sehen damit ein weiteres Potenzial von rund 21 Prozent. Analysten bekräftigen Kaufempfehlung und heben Kursziel an Als Grund für ihre optimistische Einschätzung geben die Analysten die starke Gewinnentwicklung in den zurückliegenden Monaten an: Der Markt unterschätze insbesondere im Kerngeschäft die …