EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023



06.05.2024 / 19:40 CET/CEST

München,06.05.2024 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2023 Auf Grundlage vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen geht der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) davon aus, dass die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von -14,0 bis -14,5 Mio. Euro (prognostiziert: -3,3 Mio. Euro bis -3,9 Mio. Euro) basierend auf einem Beteiligungs- und Zinsergebnis von -8,3 bis -8,6 Mio. Euro (prognostiziert: -2,6 Mio. Euro bis -3,1 Mio. Euro) abschließen wird. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Ergebnis je Aktie der Branicks Group AG ("Branicks") (ISIN: DE000A1X3XX4) in Höhe von -0,79 Euro (Vorjahr: +0,38 Euro) sowie weiteren Wertberichtigungen von Finanzforderungen und Beteiligungen, deren Vornahme der Vorstand / Aufsichtsrat der TTL aus Gründen der Risikovorsorge heute beschlossen hat, nachdem ihm mit Veröffentlichung der Branicks Geschäftszahlen für das Jahr 2023 neue Informationen zur finanziellen Lage der Branicks vorlagen. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand heute auch entschieden, dem Aufsichtsrat vorzuschlagen, keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023 vorzusehen. Während die Entwicklungen bei Branicks den Vorstand der TTL zu einer Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 veranlasst haben, sind die Ergebnisse bei der Montano Real Estate GmbH ("Montano") erfreulich. Die Montano erzielte im Jahr 2023 einen Ergebnisbeitrag von +0,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2024 erwartet die TTL bei Montano eine weiterhin positive Entwicklung. Montano konnte im ersten Quartal 2024 in Hamburg bereits eine Transaktion erfolgreich abschließen. Die endgültigen Geschäftszahlen und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft am 31.05.2024 veröffentlichen. Mitteilende Person

Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

Email: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse

Kornelia Kneissl

K2K GmbH

Tel. +49 151 25310555

Email: presse@ttl-ag.de



