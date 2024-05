The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2024



ISIN Name

BMG0451H1170 ARCHER LTD. REG S NEW

SE0000112385 SAAB AB B SK 25

SG1H97877952 SEATRIUM LTD. SD-

USU4912XAC75 KENVUE 23/28 REGS

XS1713466149 NOVAFIVES 18/25 REGS FLR

