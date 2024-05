Pepe und Dogwifhat explodieren, während Sealana im PreSale explodiert

Während Pepe und Dogwifhat aktuell auf dem offenen Markt durch signifikante Kursgewinne beeindrucken, zieht ein Neuling im PreSale bereits die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich. Doch wie entwickeln sich die Kurs von PEPE und WIF genau, wie könnte es weitergehen und warum könnte Sealana ebenfalls eine interessante Investitionsoption darstellen?

Memecoins wie PEPE und WIF sind wieder stark am ansteigen

Memecoins erleben möglicherweise gerade den Beginn einer neuen Rallye, nachdem die Kurse von bekannten Vertretern wie Doge in der jüngsten Vergangenheit stark eingebrochen waren.

In der letzten Woche erzielten die meisten führenden Memecoins zweistellige Gewinne. Eine Ausnahme bildeten jedoch Shiba Inu und Bonk, die lediglich Zuwächse um etwa 5 Prozent verzeichneten. Im Gegensatz dazu konnten sich Pepe und Dogwifhat besonders abheben, beide stiegen in den letzten sieben Tagen um weit über 20 Prozent.

Pepe zeigte eine beeindruckende Performance, indem er wichtige Widerstände durchbrach. Anfang der Woche überschritt Pepe die Marke von 0,000008 Dollar und erreichte einen aktuellen Wert von etwa 0,0000087 Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,6 Milliarden Dollar rangiert Pepe vor Dogwifhat als der drittgrößte Memecoin auf dem Markt.

Quelle: CoinMarketCap

Auch am heutigen Tag verzeichnete Pepe einen leichten Anstieg von über 1 Prozent. Die nächste bedeutende Herausforderung für Pepe wird das Erreichen des Niveaus von 0,00001 Dollar sein. Sollte er diese Marke überschreiten, wäre das Allzeithoch nicht mehr weit entfernt, und der Kurs könnte bald weiter ansteigen.

Dogwifhat zeigte eine noch stärkere Entwicklung und steigerte seinen Wert in der letzten Woche um insgesamt 30 Prozent. Der Preis von Dogwifhat kletterte von 2,65 Dollar auf den aktuellen Kurs von 3,45 Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,45 Milliarden Dollar liegt Dogwifhat nur knapp 150 Millionen Dollar unter der Marktkapitalisierung von Pepe.

Quelle: CoinMarketCap

Auch neue PreSale Coins wie Sealana profitieren von dem Aufwind

Während also Memecoins wie Pepe und Dogwifhat aktuell explodieren sticht ein neuer Kandidat besonders hervor: Sealana, kurz SEAL. Der frische Memecoin, der durch sein uniques Robbenmaskottchen sofort ins Auge fällt, befindet sich noch in der PreSale-Phase. Das bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, zu vorteilhaften Konditionen in Form von einem vergünstigen Kurs zu investieren, da SEAL noch nicht an den großen Kryptobörsen gelistet ist.

Zurzeit ist SEAL für einen Wechselkurs von einem SOL für 6.900 SEAL erhältlich, und es wurden bereits beachtliche Summen von Anlegern in den PreSale investiert.

Interessierte Investoren können SEAL entweder direkt über die offizielle Seite und das dort befindliche Widget erwerben, oder aber SOL direkt von ihrer DeFi-Wallet an das Entwicklerwallet senden. Sobald der PreSale zuende ist, werden den Investoren dann ihre ihnen zustehenden SOL geairdropped.

Darum könnte Sealana als Solana Memecoin besonders profitieren

Die Verbindung zwischen Sealana und der Solana-Plattform könnte maßgeblich zum Erfolg des brandneuen Memecoins beitragen. Das Solana-Netzwerk ist bekannt für seine geringen Transaktionsgebühren und schnellen Transaktionszeiten, Eigenschaften, die es auf den SEAL Coin überträgt. Solana zählt derzeit, nach Ethereum, zu den beliebtesten Netzwerken im Kryptomarkt und befindet sich auf einem aufsteigenden Ast.

Quelle: BTC-Echo

In der letzten Woche hat der Wert von Solana um über 15 Prozent zugenommen, eine Entwicklung, die sich positiv auf die auf diesem Netzwerk basierenden Coins und die Nachfrage danach auswirkt. Die Tendenz hat sich auch in den Erfolgen anderer Solana-basierter Memecoins manifestiert, die nach ihrem Launch an den Börsen einen explosiven Start hingelegt haben. Hervorragende Beispiele hierfür waren zuletzt BOME, BONK und WIF, die alle zu den Top-Memecoins aufgestiegen sind.

Angesichts der positiven Dynamik und der steigenden Beliebtheit des Solana-Netzwerks könnte Sealana nach seinem Börsenstart ähnlich positive Ergebnisse erzielen. Sollten die günstigen Marktbedingungen anhalten, steht Sealana potenziell ein erfolgreicher Start bevor, was ihn zu einem interessanten Investment für Krypto-Anleger machen könnte.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.