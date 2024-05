Cloud-Überwachungssoftwareunternehmen Datadog (NASDAQ:DDOG) meldet morgen die neuesten Quartalsergebnisse, wobei die Analysten eine Wachstumsrate der Einnahmen von 22,8% zum Vorjahr auf 591,7 Millionen Dollar vorhersagen, was eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 32,7 % im gleichen Quartal des letzten Jahres darstellt. Im letzten Quartal übertraf Datadog die Umsatzerwartungen der Analysten um 3,8%, mit einem Anstieg der Einnahmen auf 589,6 Millionen Dollar und einem jährlichen Wachstum von 25,6%. Die Zahl der Großkunden nahm jedoch langsamer zu, trotz der Gewinnung von 60 zusätzlichen Unternehmenskunden, die nun mehr als 100.000 Dollar jährlich beisteuern, womit das Unternehmen insgesamt 3.190 solcher Kunden erreichte. Die erwarteten bereinigten Einnahmen pro Aktie liegen bei 0,34 $. Datadog hat in den letzten zwei Jahren die Umsatzschätzungen der Wall Street durchschnittlich um 4,6% übertroffen, was die [...]

