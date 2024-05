NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag dank der wieder aufgekommenen Zinshoffnung weiter nach oben geschwungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum Handelsende 0,46 Prozent auf 38 852,27 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,03 Prozent auf 5180,74 Zähler zu. Für den am Freitag schon besonders starken Nasdaq 100 ging es nochmals um 1,13 Prozent auf 18 093,57 Punkte hinauf. Erstmals seit Mitte April überwand der technologielastige Index wieder die Marke von 18 000 Punkten.

Vor dem Wochenende hatten ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung wieder nährte, sowie positiv aufgenommene Quartalsberichte des iPhone-Herstellers Apple und des Biogen-Konzerns Amgen die Indizes angeschoben. Vor allem bei Amgen nahmen am Montag einige Anleger Gewinne mit: Mit minus 3,8 Prozent waren die Papiere das Schlusslicht im Dow. Apple verloren einen Platz davor 0,9 Prozent.

Am Markt hieß es, nach den Jobdaten gingen etliche Investoren von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nun im September statt wie bisher im November aus. Fed-Mitglied und Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, sagte am Montag, die Auswirkungen hoher Zinsen schlügen erst noch auf die Wirtschaft durch. Er geht davon aus, dass sich die Inflation in Richtung des von der Fed vorgegebenen Ziels von zwei Prozent abkühlen wird./ajx/he

