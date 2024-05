Degen und Super Trump fallen, während Investoren neuen Memecoin kaufen

Die Memecoins sind der schnelllebigste und gleichzeitig auch renditestärkste Kryptosektor. Laut einer Analyse von CoinGecko waren sie im ersten Quartal 2024 mit einem durchschnittlichen Kursplus von 1.313 % der lukrativste Sektor des Kryptomarktes. So schnell wie einige Coins an Beliebtheit gewinnen, können sie aber auch wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Die beiden Memecoins Degen und Super Trump stehen dabei an einer entscheidenden Schwelle, während die Investoren die sinkenden Boote verlassen und sich auf einen neuartigen Memecoin stürzen, welcher die aktuellen Trends des Marktes besser erkannt und innovativ umgesetzt hat.

Degen verliert 68,25 % seines Wertes

Bei Degen handelt es sich um einen Memecoin, welcher für die Nutzer des Degen-Kanals auf Farcaster auf der Ethereum-Layer-2 Base erschaffen wurde. Dabei wurden 22,99 % der Coins über einen AirDrop an die Gemeinschaft verteilt und weitere 37,01 % werden ebenfalls für diesen Zweck verwendet.

Seit seinem Launch am 7. Januar 2024 mit einem Preis von 0,000001152 USD konnte Degen bis zu seinem Allzeithoch am 31. März von 0,06264 USD um 5.437.400 % steigen. Mit einem derzeitigen Preis von 0,01989 USD hat er jedoch schon wieder 68,25 % verloren.

Nach dem Degen über den diagonalen Widerstand ausbrechen konnte, verlor er schnell an Wert, während andere Memecoins zweistellige prozentuale Tagesgewinne und mehr verzeichnet haben.

Selbst beim letzten Auftrieb konnte Degen noch nicht einmal das 23,6er-Fibonacci-Retracement erreichen, was auf eine gewisse Schwäche hindeutet. Auch der RSI befindet sich in der bärischen Hälfte und das OBV nimmt weiter ab, was derzeit wenig Hoffnung gibt.

Das abnehmende Handelsvolumen deutet auf ein geringeres Interesse der Investoren hin. Für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends müssen das 61,8er-Fibonacci-Retracement von 0,02434 USD und das 23,6er-Fibonacci-Retracement von 0,0266 USD überwunden werden.

Noch kann sich Degen mit einer Marktkapitalisierung von 30,00 Mio. USD auf Platz 12 der größten Memecoins halten. Zwar bietet sich somit ein großes Steigerungspotenzial, allerdings müsste dafür das Interesse der Investoren zurückkommen.

Sollte hingegen die Unterstützungslinie von 0,01395 USD nicht halten, so sind hohe Abverkäufe bis auf 0,005813 USD denkbar. Auch wenn Degen langfristig noch eine Chance bietet, ist vorerst mit weiteren Abverkäufen zu rechnen, welche noch einmal die Unterstützungslinie testen könnten.

Super Trump hat mehr als 84 % seines Wertes verloren

Bei dem Memecoin Super Trump handelt es sich um eine Neuinterpretation des innerhalb kurzer Zeit berühmt gewordenen Memetokens MAGA (TRUMP), welcher innerhalb von nur 6 Tagen um sensationelle 24.688 % im Wert zulegen konnte und seitdem wieder 84,60 % seines Wertes verloren hat.

Eine ähnliche Entwicklung legte nun auch Super Trump hin. Zuerst einmal verzeichnete er innerhalb von gerade einmal nur 13 Tagen im Vergleich zu seinem initialen Listungspreis von 0,000002322 USD ein beeindruckendes Kursplus in Höhe von 713.078 %, als er ein neues Allzeithoch von 0,01656 USD verzeichnete.

Mittlerweile hat Super Trump jedoch mit einem Preis von 0,003313 USD bereits 80 % seines Wertes verloren. Somit begibt er sich an eine wichtige Schwelle, welche in diesem schnelllebigen Kryptosektor über die Zukunft des Memecoins entscheiden kann.

Erst am heutigen Tage wurde das 78,6er-Fibonacci-Retracement bei 0,003572 USD und die diagonale Widerstandslinie nach unten durchbrochen, welche Super Trump seit dem 17. April Halt gegeben hatten.

Sofern der Tagesschlusskurs unter dieser liegt, ist das Signal für eine Fortsetzung des Abverkaufs gegeben. Auch der RSI hat sich in die bärische Hälfte bewegt und das fallende OBV deutet auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin, die noch einmal das Tief vom 17. April bei 0,002094 USD anlaufen könnte. Sollte dies auch nicht halten können, ist ein noch schnellerer Abverkauf bis zur praktischen Wertlosigkeit zu erwarten.

Zurückzuführen ist der Abverkauf von Super Trump vermutlich auf die Tatsache, dass es sich bei dem Coin lediglich um eine Art Imitat von Maga handelt, von welchen es mittlerweile auf dem Kryptomarkt nicht gerade wenige gibt. In diesem Zusammenhang sei nur auf America verwiesen, welches heute auch Kursverluste erlitten hat.

Bei ihnen handelt es sich um politische Memecoins, welche Transaktionsgebühren beim Handeln nehmen oder von den Tokenomics eine feste Anzahl von Coins für politische oder ähnliche Zwecke spendet. So werden beispielsweise Trump, Veteranen und weitere unterstützt.

Sealana greift Patrioten-Trend der Memecoins lustig auf

Allerdings gibt es auch wesentlich aufmerksamere Memecoin-Entwickler wie das Team von Sealana, welches als Reaktion auf die ganzen politischen und patriotischen Memetoken ist. Die von Jeo Boden über Trump Inu bis hin zu Amercia gehen.

Der Seehund von Sealana wurde von South Parks Gamer Guy inspiriert und an die Memecoin-Welt angepasst. Er soll ein Patriot sein, welcher in dem Keller seiner Mutter wohnt und den schwer fassbaren amerikanischen Traum verfolgt.

Dabei ist er permanent auf der Suche nach dem nächsten Memecoin-Juwel. Aufgrund von Zeitmangel hat er keine Zeit zum Aufräumen und ist aufgrund seiner Thunfischkonserven-Diät aus der Form geraten.

Die originelle Idee konnte schnell die Investoren begeistern und schon in den ersten Minuten nach Start des Vorverkaufs Token im Wert von mehr als 100.000 USD verkaufen. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die Gerüchte, dass Sealana von denselben Gründern wie Slerf stammt, welcher innerhalb von 4 Tagen zur Berühmtheit wurde und um 4.074 % explodierte.

Ein weiterer Grund für die hohe Nachfrage ist der faire Presale, da alle Vorverkaufsinvestoren denselben Preis erhalten. Dies ist ein Kontrast zu dem üblichen Verfahren, bei welchem die ersten Investoren die höchsten Rabatte und somit Buchgewinne sowie attraktivste Staking-Rendite erhalten. Stattdessen profitieren alle von demselben Explosionspotenzial.

