Markham, On (ots/PRNewswire) -Enghouse Interactive, ein weltweit führender Anbieter von Contact Center- und Videotechnik-Lösungen, ist stolz darauf, eine strategische Partnerschaft mit Voxtron, dem führenden Anbieter von Call Center-Lösungen im Nahen Osten, bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt Voxtron das innovative Voxvantage Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) vor, das auf der fortschrittlichen Contact Center-Technologie von Enghouse basiert.Die offizielle Eröffnung findet im Grand Hyatt Dubai statt. Branchenteilnehmer und Medienvertreter werden gebeten, sich per E-Mail an Tim.Peters@enghouse.com für die Teilnahme anzumelden.Datum: 9. Mai 2024Uhrzeit: 18:00 Uhr bis 22:00 UhrVeranstaltungsort: Grand Hyatt Dubai,RSVP: Tim.Peters@enghouse.comVoxvantage CCaaS stellt einen bedeutenden Fortschritt für Enghouse Systems dar und unterstreicht das Engagement für die Verbesserung der Kundenerfahrung in der gesamten Region. Gehostet in der robusten Rechenzentrumsinfrastruktur von Moro Hub, garantiert Voxtron außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.Zu den Rednern gehören Tracy Reynolds, kanadische Generalkonsulin in Dubai, Vincent Mifsud, globaler Präsident von Enghouse Systems, und Arif AlMalik, Leiter für digitale Produkte bei Moro Hub. Sie werden das transformative Potenzial von Kontaktlösungen zur Verbesserung der Kundenerfahrung (CX) im Nahen Osten untersuchen.Herr Mifsud äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Voxtron und Moro Hub. Diese Partnerschaft ist von entscheidender Bedeutung, da wir unsere Callcenter-Technologie zur Verfügung stellen und unsere Präsenz im gesamten Nahen Osten ausbauen wollen, indem wir unseren Kunden führende Technologien zur Verfügung stellen, die das Kundenerlebnis verbessern."Die Veranstaltung bietet außerdem hervorragende Möglichkeiten zum Networking und aufschlussreiche Diskussionen über die Zukunft von Customer Engagement-Lösungen.Informationen zu Enghouse Interactive:Enghouse Interactive, eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center-Software und Videotechnologie-Lösungen, der seinen Kunden und Partnern den wertvollen Vorteil der Auswahl bietet. Enghouse Interactive versetzt Unternehmen in die Lage, Contact Center von Kostenstellen in leistungsstarke Wachstumsmotoren zu verwandeln, indem es komplexe Integrationen durch offene Standards vereinfacht und verschiedene Telefonie-Technologien unterstützt, um eine nahtlose Kundenerreichbarkeit über verschiedene Kanäle und Standorte hinweg zu gewährleisten.Informationen zu Voxtron:Voxtron Middle East hat seinen Hauptsitz in Dubai, V.A.E., und verfügt über eine weltweite Präsenz mit Büros und Tochtergesellschaften in Katar, Indien, Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, der Türkei, Tunesien, Hongkong, Portugal und Thailand. Voxtron liefert seit über einem Jahrzehnt kosteneffiziente Lösungen zur Optimierung der Kundenbindung in Zusammenarbeit mit führenden Technologieanbietern wie Enghouse Interactive, SAGE, Verint und Clarabridge. Dieses umfangreiche Portfolio macht Voxtron zu einem einzigartigen Anbieter, der seinen Kunden und Partnern komplette, voll funktionsfähige Lösungen liefern kann.Enghouse Video Kontakt: Tim Peters, VP, Global Demand Generation Leader, Enghouse Systems, Tim.Peters@enghouse.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enghouse-kundigt-die-ausweitung-seiner-cloud-contact-center-technologie-im-nahen-osten-durch-seine-partnerschaft-mit-voxtron-an-302137201.htmlOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128815/5773794