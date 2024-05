Andy Champion tritt dem Unternehmen bei, um die Go-To-Market-Strategien in der EMEA-Region voranzutreiben und die internationalen Expansionspläne zu betreuen

6sense®, die führende Plattform zur Revolutionierung der Art und Weise, wie B2B-Unternehmen Pipelines erstellen, verwalten und in Umsätze verwandeln, gab heute die Ernennung von Andy Champion zum Senior Vice President von GTM International bekannt. Andy Champion kann auf einen beeindruckenden Werdegang zurückblicken und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing bei wachstumsstarken, international tätigen, privaten und öffentlichen Unternehmen.

"Andys Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen, sei es in Bezug auf die Mitarbeiterzahl oder den Umsatz, wird uns bei unseren globalen Wachstumsplänen sehr zugute kommen", sagte Mark Ebert, SVP of Sales bei 6sense. "Aber er ist auch in der Lage, eine angenehme und leistungsstarke Teamkultur zu fördern und aufzubauen. Angesichts der baldigen Eröffnung eines neuen Büros in London freue ich mich unglaublich auf dieses nächste Kapitel für 6sense."

Die Ankündigung verdeutlicht den wachsenden Einfluss von 6sense in der B2B-Vertriebs- und Marketinglandschaft und die weitere Expansion in neue Regionen und Branchen ist eines der wichtigsten Geschäftsziele für die kommenden Jahre. Account-Based Marketing (ABM) erfreut sich in der EMEA-Region zunehmender Beliebtheit, da die Unternehmen die Effektivität des ABM bei der Förderung von personalisiertem Engagement und der Generierung von planbarem Umsatzwachstum bei Zielkunden erkannt haben. Vor allem in der EMEA-Region hat das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent angezogen und übertrifft damit viele Wettbewerber.

Die EMEA-Zentrale von 6sense wird in größere Büroräume in London verlegt, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, die Reaktionsfähigkeit auf den Markt durch eine stärkere Präsenz des Vertriebsteams in der Region zu verbessern, auf die derzeit ein bedeutender Teil des Umsatzes von 6sense entfällt.

"Die Vertriebseffizienz ist insbesondere in der modernen B2B-Landschaft, die sich ständig weiterentwickelt und immer komplexer wird, von entscheidender Bedeutung. Traditionelle Verkaufs- und Marketingtaktiken reichen nicht mehr aus, und nur wer innovativ ist, wird erfolgreich sein", so Champion. "Ich freue mich, während dieser Zeit der Transformation zu 6sense zu stoßen und neue und bestehende Kunden dabei zu unterstützen, ihre größten geschäftlichen Herausforderungen mit den Lösungen von 6sense zu bewältigen."

Über 6sense

Die Mission von 6sense ist es, die Art und Weise zu revolutionieren, wie B2B-Unternehmen Umsätze generieren. Dafür ermittelt 6sense die Kunden mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit und empfiehlt die beste Vorgehensweise, um anonyme Einkaufsteams anzusprechen. Die 6sense Revenue AI ist die einzige Vertriebs- und Marketingplattform, mit der sich hochwertige Pipelines erstellen, verwalten und in Umsatz umwandeln lassen. Kunden berichten von 2X höheren durchschnittlichen Vertragsvolumina, 4X höheren Gewinnraten und einer 20-40%igen Verkürzung der Zeit bis zum Geschäftsabschluss. Know everything. Do anything, with 6sense.

