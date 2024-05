Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika spezialisiert hat, gab heute die Evaluierung eines TCR-mimetischen Antikörpers und eine mögliche Lizenzvereinbarung mit der BioCopy AG ("BioCopy"), einem forschenden Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Basel, Schweiz, bekannt.

Die Vereinbarung gewährt BioCopy Zugang zu vollständig humanen TCR-nachahmenden Antikörpern, die auf ein intrazelluläres Antigen abzielen, das von Biocytogens proprietären RenTCR-mimic-Mäusen erzeugt wird. BioCopy wird eine Bewertung durchführen und behält die Option, diese Antikörper für die Entwicklung neuer Krebstherapien zu lizenzieren.

"Wir freuen uns, BioCopy unsere TCR-nachahmenden Antikörper zur Verfügung stellen zu können", sagte Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. "Unsere in vivo gereiften TCR-nachahmenden Antikörper zeigten eine günstige Affinität und eine ausgezeichnete Spezifität. In Kombination mit BioCopy's Expertise im TCR-mimischen Antikörper-Screening und der Entwicklung von Engagern sind wir optimistisch, dass unsere Zusammenarbeit neue Medikamente hervorbringen wird, die Krebspatienten zugute kommen."

BioCopy wird die TCR-nachahmenden Antikörper von Biocytogen verwenden und sie gegen vielversprechende intrazelluläre tumorassoziierte Antigene testen. Hier wird BioCopy seine automatisierte End-to-End-Plattform für die Optimierung multispezifischer Biotherapeutika einsetzen, um diese TCR-nachahmenden Antikörper zu onkologischen Medikamenten der nächsten Generation weiterzuentwickeln.

Über Biocytogens Plattform zur Entdeckung TCR-ähnlicher Antikörper

Biocytogens TCR-Mimik-Plattform konzentriert sich auf die Entdeckung vollständig humaner Antikörper gegen intrazelluläre Ziele, die von MHC-Klasse-I-Molekülen auf der Zelloberfläche präsentiert werden. Mit Hilfe von proprietären RenTCR-mimic (HLA/RenMab) Mäusen und speziellen Immunisierungsprotokollen ist die Plattform von Biocytogen darauf ausgelegt, TCR-mimische Antikörper zu erzeugen, die hochspezifisch für Peptid/HLA-Komplexe und nicht für HLA selbst sind. Mit Hilfe einer Hochdurchsatz-Antikörper-Screening-Plattform identifiziert Biocytogen schnell TCR-ähnliche Antikörper mit höherer Spezifität und Affinität als endogene TCRs von Patienten, um die Immunflucht von Tumoren zu überwinden. Derzeit werden Antikörpertreffer für mehrere intrazelluläre Zielmoleküle, darunter TAAs, Krebs-Testis-Antigene, mutierte Proteinantigene und virale Proteinantigene, in vivo und in vitro untersucht. Vollständig menschliche Antikörpersequenzen, die von der TCR-mimic-Plattform gewonnen werden, können die Entwicklung von T-Zell-Engagern, bispezifischen/multispezifischen Antikörpern und CAR-T-Therapien unterstützen.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Gene-Editing-Technologie nutzt Biocytogen gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice (RenMab/RenLite/RenNano/RenTCR-mimic) Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper-Entdeckung und TCR-mimische Antikörper-Entdeckung und hat eine Untermarke, RenBiologics, gegründet, um globale Partnerschaften für eine Standardbibliothek von >400.000 vollständig menschlichen Antikörpersequenzen gegen etwa 1.000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit zu erkunden. Bis zum 31. Dezember 2023 wurden weltweit 103 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Wirkstoffen sowie 47 zielgerichtete RenMice-Lizenzierungsprojekte geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung. Derzeit bietet das Unternehmen unter seiner Untermarke BioMice einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), in den USA (Boston, San Francisco) und in Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

Über BioCopy

BioCopy ist ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und einer hochmodernen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von biotherapeutischen Medikamenten mit Hilfe seiner automatisierten, KI-gestützten End-to-End-Plattform. BioCopy ist überzeugt, dass Krebs mit Einfallsreichtum und KI geheilt werden kann, unterstützt durch die außergewöhnliche Kraft unseres körpereigenen Immunsystems. Mit der einzigartigen Plattform des Unternehmens arbeitet BioCopy kontinuierlich an der Entwicklung von biotherapeutischen Wirkstoffkandidaten der nächsten Generation mit beispielloser Wirksamkeit und Sicherheit, die die heutige Pharmaindustrie verändern werden.

Website: www.biocopy.com

