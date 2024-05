NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute Dallas Olson als neuen Chief Commercial Officer des Unternehmens bekannt, der dem Präsidenten von NetApp, César Cernuda, unterstellt ist. Olson verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Teams, die für Planung, Betrieb, Aktivierung, Engagement und Markteinführungsstrategien verantwortlich sind.

Als CCO von NetApp wird Olson die Vertriebsstrategie überwachen, das Geschäftswachstum in Schlüsselbereichen wie KI und Keystone durch Spezialistenteams vorantreiben, die Marktpräsenz erweitern, Vertriebsmodelle optimieren, strategische Partnerschaften pflegen, sich für einen kundenorientierten Ansatz einsetzen und Initiativen vorantreiben, um die Position von NetApp als einem Marktführer zu behaupten, der auf beschleunigtes Wachstum vorbereitet ist.

"Wir freuen uns sehr, dass Dallas sich NetApp in einer Zeit anschließt, in der die Gesellschaft einen großen Aufschwung erlebt, da wir Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Dateninfrastruktur durch einen einheitlichen Datenspeicher intelligent zu machen, der für Innovationen im Zeitalter der KI entwickelt wurde", sagte César Cernuda, Präsident von NetApp. "Olsons bisherige Erfolge bei der Unterstützung hochgradiger Beschleunigung für multinationale Konzerne, seine geschickte Führung bei der Leitung großer Unternehmen durch turbulente Marktveränderungen und seine Erfolgsbilanz bei der Erzielung dreistelliger Wachstumsraten für seine Teams machen ihn zum perfekten Kandidaten, um einen außergewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Zuletzt leitete Olson die globale Markteinführungsstrategie und das operative Geschäft für Cisco. Zuvor war Olson als Chief Operations Officer und Vice President for the Americas bei Cisco tätig, wo er für Strategie, Planung, Betrieb, Aktivierung, Engagement und Markteinführungsleistungen verantwortlich war. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Cisco inne, unter anderem leitete er Strategie und Planung für die US-amerikanische Commercial-Gruppe und leitete Unternehmenssoftware-Teams für die WebEx Technology Group von Cisco. Vor seiner Tätigkeit bei Cisco war Olson Executive Director des Unternehmensentwicklungsteams von Misys Allscripts, wo er Fusionen, Übernahmen und Unternehmensstrategien leitete und zuvor als globaler Vertriebsleiter bei DHL tätig war.

"Der Beitritt zu NetApp ist eine einzigartige und großartige Chance", sagte Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "NetApps reiche Geschichte bei der Ermöglichung von Innovationen und sein Ehrgeiz, sie fortzusetzen, sind inspirierend. Mein Fokus wird auf der Umsetzung einer Markteinführungsstrategie liegen, die den Kunden weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet, und darauf, den globalen Wachstumskurs des Unternehmens stark zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, etwas zu bewirken und bedeutende Veränderungen herbeizuführen."

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Umbrüche in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Beobachtbarkeit und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger Speicherdienst der Enterprise-Klasse, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste durch bessere Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität einen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten eine kontinuierliche Optimierung des Betriebsverhaltens und der Effizienz durch Beobachtbarkeit und KI. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitslast und der Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre geschäftlichen Möglichkeiten umzusetzen.

