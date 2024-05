NanoTemper Technologies, bekannt für die Entwicklung biophysikalischer Werkzeuge, die die Arbeit von Forschern in der Arzneimittelentwicklung beschleunigen, bringt seine bahnbrechende Spectral Shift Technology auf den Proteinproduktionsmarkt mit der Markteinführung von Andromeda X, einem Instrument, das die optimale Expression neben der thermischen Stabilität rekombinanter Proteine in Rohlysaten bestimmt. Andromeda X steigert die Effizienz der Proteinproduktionsteams von Biopharma- und CRO-Unternehmen, die nun in der Lage sind, die Aufreinigungsschemata für schwierige Targets mit geringer Ausbeute viel schneller zu optimieren, und zwar mit noch nie dagewesenen Erkenntnissen über die thermische Stabilität während des Expressionsscreenings.

"Bei NanoTemper beginnt unsere Vision von einer Welt, in der jede Krankheit behandelbar ist, hier, in der frühen Arzneimittelentwicklung. Ohne qualitativ hochwertige Zielproteine oder Proteintherapeutika können Forscher diese Vision nicht verwirklichen. Deshalb haben wir unsere zuverlässigen und bewährten optischen Systeme so angepasst, dass sie denjenigen, die an der Expression und Aufreinigung dieser kritischen Targets arbeiten, wertvolle Erkenntnisse liefern", sagt Dr. Philipp Baaske, Co-CEO von NanoTemper.

Dr. Amit Gupta, Head of Product Management bei NanoTemper, fügt hinzu: "Andromeda X enthält unsere Spectral-Shift-Optik, die so präzise entwickelt wurde, dass sie empfindlich genug ist, um Expressionsniveaus und Stabilitätscharakterisierungen von rohen Lysaten in kleinen Chargen zu erkennen, bevor sich Teams auf ein Reinigungsschema festlegen. Andromeda X ermöglicht Einblicke in die Expression in kürzerer Zeit als herkömmliche SDS-PAGE-Gele und liefert zusätzliche Informationen über die Faltung und Funktionalität der rekombinanten Proteine."

Mit Andromeda X können Proteinproduktionsteams nun schneller hochwertige rekombinante Proteine ausliefern und sich durch eine frühzeitige Bewertung der Stabilität von Proteinen die Mühe ersparen, ein erneutes Screening oder die Suche nach wenig aussichtsreichen Leads durchzuführen. Andromeda liefert alle wertvollen Informationen, die sie benötigen, um schnell und effizient nach Bedingungen zu selektieren, die zur Expression von Qualitätsproteinen führen.

Besuchen Sie nanotempertech.com/andromeda um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Über NanoTemper Technologies

Wir bei NanoTemper haben die Vision, eine Welt zu schaffen, in der jede Krankheit behandelbar ist. Für uns fängt das damit an, dass wir Wissenschaftler mit zuverlässigen biophysikalischen Werkzeugen ausstatten, die ihnen die Klarheit, das Vertrauen und den Schwung geben, den sie brauchen, um künftige Therapien zu entdecken und zu entwickeln, selbst wenn sie schwierig sind. Weil der Weg zu einer krankheitsfreien Welt Mut, großes Denken und Zusammenarbeit erfordert, werden wir auch weiterhin innovative Produkte entwickeln, die die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen, die vor neuen und schwierigen Herausforderungen stehen.

