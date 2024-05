Armis Centrix und die Armis KI-unterstützte Asset Intelligence Engine werden als innovativ und wirkungsvoll ausgezeichnet

Nadir Izrael wird als "Cutting Edge Chief Technology Officer" ausgezeichnet

Armis, das Asset Intelligence Cybersecurity-Unternehmen, hat sechs Global InfoSec Awards vom Cyber Defense Magazine auf der diesjährigen RSA Conference gewonnen.

Armis wurden die folgenden Auszeichnungen veliehen:

Armis wurde als "Hot Cybersecurity Company" bezeichnet.

Nadir Izrael, Armis' Mitgründer und CTO, wird als "Cutting Edge Chief Technology Officer" ausgezeichnet.

Armis Centrix hat mehrere Preise gewonnen: "Cutting Edge"-Plattform in der Kategorie Cyber Exposure Management "Best Product" für Attack Surface Management "Next Gen"-Produkt für Priorisierung von Schwachstellen und Wiederherstellung

Die Armis KI-unterstützte Asset Intelligence Engine erhielt einen "Publisher's Choice"-Preis in der Kategorie KI-Plattformen für Cybersecurity-Strategieanalysen

"Diese Ehrungen bestärken uns in unserem Bestreben, unsere Kunden bei der Lösung ihrer größten Cybersecurity-Probleme zu unterstützen," sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Armis wird weiterhin die Grenzen der Sicherheit ausweiten und Unternehmen in die Lage versetzen, sich abzeichnenden Bedrohungen zuvorzukommen und ihre digitale Transformation mit dem Gefühl der Sicherheit umzusetzen."

Armis Centrix, die Armis Cyberrisikomanagement-Plattform, wird von der Armis AI-driven Asset Intelligence Enginebetrieben. Diese erkennt, sichert, schützt und managt Milliarden von Assets auf der Welt in Echtzeit. Armis Centrix ist eine nahtlose, cloudbasierte Plattform, die proaktiv aller Cyberassetrisiken abschwächt, Schwachstellen repariert, Bedrohungen blockiert und die gesamte Angriffsfläche schützt. Nur Armis Centrix schützt alle Branchen wie Produktion, Gesundheit und Medizin, Informationstechnologie, Energie und Versorger, Finanzdienstleistungen, Transport, Telekommunikation und Medien, der öffentliche Sektor und viele mehr.

"Wir haben auf der ganzen Welt nach innovativen Cybersecurityunternehmen gesucht, die anders sind und die gegen die rasend schnell wachsende Ausbreitung der Cyberkriminalität vorgehen. Armis hat die Preise absolut verdient und sichert auch Ihre Umgebung," sagte Yan Ross, Global Editor des Cyber Defense Magazine.

Armis nimmt in dieser Woche (6. bis 9. Mai 2024) an der RSA Conference im Moscone Center in San Francisco teil. Besuchen Sie Armis an den Ständen S-734 und S-3411. Finden Sie zusätzliche Details über die Aktivitäten von Armis und die RSAC, oder buchen Sie ein Treffen mit einem Mitglied des Vorstands: hier.

Armis' Mitbegründer and CTO, Nadir Izrael, wird auf der RSAC an einer Sitzung zum Thema From Boardrooms to Polling Places: Securing Critical Infrastructure in 2024 teilnehmen. Diese Sitzung findet am Mittwoch, dem 8. Mai von 8:30 bis 9:20 PT in Moscone South, 156 statt. Reservieren Sie einen Platz..

Erfahren Sie mehr über Armis Centrix und lesen Sie mehr über Fallbeispiele, die die Leistungsstärke der Plattform belegen hier.

Über Armis

Armis, das Asset Intelligence Cybersecurity-Unternehmen, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt das Risiko von Cyberrisiken in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden perimeterfreien Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Assets kennen, schützen und managen. Armis sichert Fortune 100-, 200- und 500-Unternehmen, ebenso wie Regierungen, staatliche und örtliche Behörden, kritische Infrastrukturen, Wirtschaftssysteme und die Gesellschaft 24/7 sicher zu halten. Armis ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Kalifornien.

Über Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine ist die bevorzugte Quelle für Neuigkeiten über Cybersecurity und Informationen für InfoSec-Berufe in Unternehmen und Behörden. Wir wenden uns an ethisch orientierte, ehrliche und leidenschaftliche Experten aus der Informationssicherheit. Wir verfolgen die Mission, über aktuelles Wissen, Stories aus der wirklichen Welt sowie Produkte und Dienstleistungen aus der Welt der Informationstechnologie zu berichten. Wir veröffentlichen jeden Monat kostenfrei ein elektronisches Magazin online sowie Sonderausgaben exklusiv über die RSA Conferences. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Hier erfahren Sie mehr über uns: https://www.cyberdefensemagazine.com und besuchen Sie https://www.cyberdefensetv.com und https://www.cyberdefenseradio.com Dort können Sie informative Interviews mit dem Management der ausgezeichneten Unternehmen verfolgen. Nehmen Sie an einem Webinar teil https://www.cyberdefensewebinars.com und erfahren Sie, dass Infosec-Wissen Macht bedeutet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

