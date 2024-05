Am Nachmittag kam die erlösende Nachricht: Die 2te AGV war beschlussfähig und das teilnehmende Anleihekapital stimmte auch mehrheitlich zu. Die Huber Automotive AG gab am Nachmittag bekannt, dass die Inhaber der bis zu 25 Mio. EUR 6,0% Inhaberschuldverschreibung 2019/24 (DE000 A2TR43 0) im Rahmen der zweiten Gläubigerversammlung gemäß § 18 Abs. 4 i.V.m. § 15 Abs. 3 SchVG am 3. Mai mit einem beschlussfähigen ...

