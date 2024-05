"Sell in May and go away" ist eine der beliebtesten Weisheiten an der Börse. Doch woher stammt dieser Satz eigentlich? Und ist dieser Ansatz wirklich eine gute Börsenstrategie um die Märkte zu schlagen? Jeder an der Börse kennt die alte Weisheit "Sell in May and go away, but remember to come back in September". Doch während dies wie eine ausgeklügelte Börsenstrategie klingt, kommt der Spruch aus England im 19. Jahrhundert, als Händler sich im Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...