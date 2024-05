FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Mai 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DHL Group, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz

07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Medios, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung, Karlsruhe

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung

10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover

11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung

18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Berentzen-Gruppe, Q1-Zahlen

DEU: SGL Carbon, Tagung: tank.tech 2024

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NLD: Philips, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Q4-Zahlen

USA: Lyft, Q1-Zahlen

USA: Apple, Veranstaltung zur Markteinführung überarbeiteter Versionen des iPad Pro und iPad Air

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 4/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/24

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/24

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/24

08:45 FRA: Leistungsbilanz 3/24

08:45 FRA: Handelsbilanz 3/24

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 4/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/24

21:00 USA: Konsumentenkredite 3/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: 20. Deutscher IT-Sicherheitskongress des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch zur Vorstellung des AHK World Business Outlook Frühjahr 2024 u.a. mit DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier

09:30 DEU: Pk zur Weltleitmesse der Heimtierbranche Interzoo (7.-10.5), Nürnberg

DEU: Abschluss Global Solutions Summit (GSS2024), Berlin Der GSS2024 ist ein Forum für die Umsetzung von Forschungsergebnissen in politische Maßnahmen. Das Forum hat sich zum Ziel gesetzt, den globalen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wohlstand zu fördern. +10.00 Keynote Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) +11.00 Keynote Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

+16.00 Keynote Bill Gates



11:00 DEU: Frühjahrspressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online)

CHN/EUR: Chinas Staatschef Xi setzt Europa-Reise fort

- 11.40 h Empfang von Xi durch Macron am Flughafen Tarbes-Lourdes Pyrénées - 13.00 h Eintreffen Xi und Macron am Col du Tourmalet, einem Pass in den französischen Pyrenäen - 17.00 h Verabschiedung Xi durch Macron am Flughafen Tarbes-Lourdes Pyrénées °





