© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Aktie von Lilium hat sich um knapp ein Viertel verteuert, nachdem der deutsche eVTOL-Anbieter einen Großauftrag aus den USA erhalten hat. Die Hintergründe.Das Lufttaxi-Startup Lilium, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der elektrisch betriebenen Luftfahrt, hat einen festen Kaufvertrag über 20 seiner Jets mit UrbanLink abgeschlossen, wie am Montag bekannt gegeben wurde. UrbanLink will das elektrische Flugtaxi in Südflorida einführen. Die Vereinbarung sieht zudem noch die Option auf den Erwerb weiterer 20 Flugzeuge und Vorauszahlungen vor dem Liefertermin vor. Finanzielle Details des Auftrags wurden nicht bekannt gegeben. Diese Vertragsvereinbarung ist ein Lichtblick für Lilium, das …