© Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird am Mittwoch seine Quartalszahlen präsentieren. Eine Chartanalyse soll vorab das Potenzial der Aktie ermitteln.Der Aktie von Siemens Energy ist ein bemerkenswertes Comeback gelungen: Notierte das Papier des von Siemens abgespaltenen Energietechnikkonzerns im Herbst noch zu einem Tiefstkurs von 6,40 Euro, hat sie den Handel zum Wochenauftakt mit 20,04 Euro beschlossen - das entspricht einem Anstieg von 213 Prozent in nur wenigen Monaten. Zahlen müssen überzeugen, um Kursanstieg zu rechtfertigen Am Mittwoch wird der Konzern seinen Geschäftsbericht vorlegen und, um die starke Erholungsrallye fundamental rechtfertigen zu können, Fortschritte vor …