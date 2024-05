Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Gute Ergebnisse in lokalen Währungen in weiterhin schwierigem Marktumfeld



07.05.2024 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Quartal 2024 in einem weiterhin sehr anspruchsvollen Umfeld gute Resultate. Ein leichter Volumenrückgang und eine auf hohem Niveau gehaltene operative Profitabilität prägten die ersten drei Monate des Jahres. Der Nettoumsatz sank um 6,2% auf CHF 837 Mio., währungsbereinigt um 1,4%. Der operative Cashflow (EBITDA) erreichte CHF 275 Mio., was einer im Vorjahresvergleich um 30 Basispunkte auf 32,8% reduzierten EBITDA-Marge entspricht. Der Gewinn je Aktie ging um 9,9% auf CHF 5.73 zurück.



Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung . Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com .



News Source: Geberit AG



