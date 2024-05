Der Hersteller von Abfüllanlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat im ersten Quartal den Umsatz um 4 % auf 1,25 Mrd. € gesteigert, während das EBITDA um 9,1 % auf 125 Mio. € zugelegt hat. Die EBITDA-Marge konnte um 0,5 Prozentpunkte auf 10,1 % ausgebaut werden. Alles in allem lagen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen. In Ermangelung positiver Überraschungen hatte die Aktie am Freitag kleinere Kurseinbußen hinzunehmen. Am Ende des Handelstages schloss das Papier mit einem Minus von 0,5 %. Generell bleibt KRONES aber interessant und wir peilen weiterhin Zielkurse im Bereich von 140 bis 150 € an. Basis für Neukäufe: 116 bis 118 €.



