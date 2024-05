DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die beiden führenden Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS üben teils scharfe Kritik an der Vergütungspraxis der Deutschen Bank. ISS bemängelt die hohen Pensionszahlungen für Vorstände, Glass Lewis kritisiert die Fixgehälter im Vorstand als exzessiv. Das geht aus den Stimmrechtsempfehlungen der Aktionärsberater für die Hauptversammlung am 16. Mai hervor. Auch am bisherigen Bonussystem üben ISS und Glass Lewis Kritik. Mit den Vorschlägen des Aufsichtsrats für ein neues Vergütungssystem sind sie aber überwiegend zufrieden. (Handelsblatt)

