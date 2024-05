Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sonova kündigt Nachfolge für Geschäftsleitung an



Medienmitteilung Stäfa (Schweiz), 7. Mai, 2024 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute bevorstehende Ernennungen in die Geschäftsleitung bekannt. Lilika Beck, aktuell Managing Director Connect Hearing Kanada im Geschäftsbereich Audiological Care, wird die Nachfolge von Martin Grieder als GVP Consumer Hearing antreten, nachdem dieser bei einem tragischen Unfall Anfang April 2024 verstorben war. Oliver Lux, derzeit Managing Director Audiological Care Deutschland, wird zum GVP Audiological Care ernannt und folgt auf Christophe Fond, der den Geschäftsbereich sieben Jahren lang erfolgreich geführt hat und eine neue Aufgabe ausserhalb der Hörindustrie übernehmen wird. Alistair Simpson wird als GVP Cochlear Implants neu zum Unternehmen stossen. Er übernimmt von Victoria Carr-Brendel, die sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, sich aus exekutiven Führungsaufgaben zurückzuziehen, nachdem sie das Cochlea-Implantate-Geschäft seit 2019 erfolgreich geführt hat. Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Martin, Christophe und Vicky haben während ihrer Amtszeit massgeblich zum Gesamterfolg von Sonova beigetragen. Sie haben ihre Geschäftsbereiche deutlich vorangebracht und mit Leidenschaft geführt, mit dem erklärten Ziel, profitabel zu wachsen. Sie haben starke Teams aufgebaut und eine gute Grundlage für ihre Nachfolger und Sonova geschaffen. Ich bin sehr dankbar für ihr Engagement und ihren langjährigen, wertvollen Beitrag für unser Unternehmen." Für die Nachfolge in den Geschäftsbereichen Consumer Hearing und Audiological Care nutzt Sonova mit den Beförderungen von Lilika Beck und Oliver Lux den starken eigenen Talentpool. Lilika und Oliver haben über Jahre starke Resultate für Sonova erzielt und verfügen über ein ausgewiesenes kommerzielles Know-how, umfangreiche Kenntnisse der Kundenbedürfnisse und ein gutes Verständnis für die Optimierung von Betriebsabläufen. Darüber hinaus haben sie ihre Führungsqualitäten in unterschiedlichen leitenden Funktionen in verschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen von Sonova unter Beweis gestellt. Ihre Ernennungen treten im Juni in Kraft. Alistair Simpson verfügt über umfangreiche Führungserfahrung und hatte als General Manager die volle finanzielle Verantwortung für seine Zuständigkeitsbereiche, einschliesslich Marketing, Vertrieb sowie Forschung & Entwicklung. Er verfügt über langjährige Erfahrung mit hochregulierten Medizinprodukten und hatte verschiedene Führungspositionen unter anderem bei Johnson & Johnson, Danaher und LivaNova inne. Alistair wird nach einer dedizierten Einarbeitungszeit per 1. Juli 2024 die Funktion GVP Cochlear Implants übernehmen und am Hauptsitz von Advanced Bionics in Valencia (Kalifornien, USA) arbeiten. Arnd kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir diese drei erfahrenen Führungskräfte für unsere Geschäftsleitung gewinnen konnten. Mit ihrer Hilfe werden wir unsere Strategie in den drei Geschäftsbereichen weiterhin erfolgreich umsetzen können, mit dem Ziel, profitables Wachstum durch Innovation und erweitertem Zugang zum Kunden voranzutreiben. Ich möchte Lilika, Oliver und Alistair zu ihren Ernennungen gratulieren und freue mich, eng mit ihnen zusammen zu arbeiten.» - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie anderen Faktoren, die ausserhalb Sonovas Kontrolle liegen, ergeben könnten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Jede vorausschauende Aussage gibt die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie gemacht wurde. Sonova übernimmt keine Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,7 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 658 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.

