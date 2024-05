EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Pressemitteilung Nr. 8/2024 Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Zwischenbericht Q1/2024

Ergebnis und Profitabilität im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 gesteigert Konzern-EBIT in Höhe von 1,3 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 33,0 % gegenüber dem Vorjahresquartal

Konzernumsatzerlöse mit 40,9 Mio. Euro leicht unter Vorjahresquartal

Jahresprognose bestätigt Haselünne, 7. Mai 2024 - Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat ihren Zwischenbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. In den ersten drei Monaten erzielte die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 40,9 (Q1/2023: 41,8) Mio. Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag bei 1,3 (Q1/2023: 1,0) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) bei 3,4 (Q1/2023: 2,9) Mio. Euro. Der Beginn des Jahres war von einem schwierigen Marktumfeld mit Konsumzurückhaltung infolge der Inflation geprägt. "Im ersten Quartal dieses Jahres konnten wir dennoch erfreuliche Umsatzzuwächse bei unseren beiden strategischen Kernmarken Berentzen und Mio Mio erzielen", so Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Dabei sei der Umsatzerfolg bei der Marke Berentzen insbesondere auf die im strategischen Fokus stehende Spirituosenkategorie der Liköre zurückzuführen. "Das ist eine Bestätigung dafür, dass wir mit unserer Produktstrategie auf dem richtigen Weg sind", so Schwegmann. Laut Marktforschungsdaten habe der März erste Signale einer Erholung der Gesamtabsatzmärkte sowohl für Spirituosen als auch für Alkoholfreie Getränke in Deutschland gezeigt. Dass trotz positiver Entwicklungen konzernweit ein leichter Umsatzrückgang von 2,2 % zu verzeichnen war, sei im Wesentlichen auf zwei einzelne Faktoren zurückzuführen. Zum einen sei im letzten Jahr das Kooperationsgeschäft mit prominenten Künstlern im Bereich Alkoholfreie Getränke beendet worden. "Dieser negative Umsatzeffekt bezogen auf das erste Quartal ist bereits größer als der leichte Umsatzrückgang im gesamten Konzern", so Schwegmann. Zum anderen seien im Zusammenhang mit schwierigen Preisverhandlungen mit einigen wichtigen Handelspartnern im ersten Quartal 2024 mehrere umsatzstarke Vermarktungsaktionen nicht umgesetzt worden. Dies habe sich insbesondere auf die Umsatzentwicklungen der im Vermarktungsfokus stehenden strategischen Kernmarken - vor allem bei der Marke Puschkin - negativ ausgewirkt. "In unserer Strategie Building BERENTZEN 2028, die wir im Februar vorgestellt haben, ist die Steigerung unserer Profitabilität ein zentrales Element. Neben Optimierungen im Portfolio- und Kundenmix sind auch weitere Preiserhöhungen notwendig, um nach Jahren der Kostenexplosionen unsere Margenqualität zurückzugewinnen", erklärt Schwegmann und führt weiter aus: "Dass man in Phasen intensiver Verhandlungen auch gelegentlich temporäre Konflikte mit Auswirkungen auf den Umsatz aushalten muss, gehört zum Spielbetrieb dazu." Die Umsatzerlöse im Segment Frischsaftsysteme seien gegenüber dem Vorjahresquartal stabil geblieben. Die Ertragskennziffern Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT konnten indes gesteigert werden. Das Konzern-EBITDA verzeichnete gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal ein Plus von 17,5 % auf 3,4 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT erhöhte sich um 33,0 % auf 1,3 Mio. Euro. "Es ist uns damit gelungen, unsere Profitabilität im ersten Quartal deutlich zu verbessern. Damit sind wir einen ersten wichtigen Schritt gegangen, um unsere ambitionierten Mittelfristziele zu erreichen", so Schwegmann. Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 Vor diesem Hintergrund bestätigt die Berentzen-Gruppe ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Unternehmensgruppe erwartet bei allen drei wesentlichen Steuerungskennzahlen eine positive Dynamik. Die Konzernumsatzerlöse werden in einer Bandbreite von 190,0 bis 200,0 Mio. Euro prognostiziert. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 17,2 und 19,2 Mio. Euro und das Konzern-EBIT zwischen 8,0 und 10,0 Mio. Euro erwartet. "Wir sind fest entschlossen, mit dem klaren Fokus auf unsere Strategie unsere Marktpräsenz weiter zu stärken und bereits im Jahr 2024 einen ersten wichtigen Meilenstein unseres Wachstumsplans für die kommenden Jahre zu erreichen", so Schwegmann abschließend. Der Zwischenbericht Q1/2024 wurde veröffentlicht unter:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte Über die Berentzen-Gruppe: Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse - von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Tel. +49 (0) 5961 502 215 pr@berentzen.de www.berentzen-gruppe.de



