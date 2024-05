DJ Zalando mit EBIT-Gewinn im 1Q - Ziele Gj bestätigt

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hat im ersten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben und die operative Marge deutlich verbessert. Unter dem Strich konnte der Berliner Online-Modehändler den Verlust verringern. Für die im März veröffentlichten Ziele im Gesamtjahr sieht sich der DAX-Konzern auf Kurs.

Im Zeitraum Januar bis März erwirtschaftete Zalando einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 28,3 Millionen Euro nach einem EBIT-Verlust von 0,7 Millionen im Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 1,3 Prozent. Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 8,9 Millionen Euro verglichen mit rund 39 Millionen im Vorjahr.

Das Bruttowarenvolumen GMV stieg leicht im Auftaktquartal auf 3,27 Milliarden Euro von 3,23 Milliarden. Der Umsatz gab leicht nach, auf 2,24 Milliarden Euro von rund 2,26 Milliarden.

Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin ein bereinigtes EBIT in der Spanne 380 bis 450 Millionen Euro erreichen. Das Unternehmen will weiterhin Bruttowarenwert und Umsatz jeweils um 0 bis 5 Prozent steigern.

May 07, 2024 01:00 ET (05:00 GMT)

