The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.05.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.05.2024



ISIN Name

XS1378969072 INTESA SAN. 16/24 FLR MTN

XS1991397545 BCO SABADELL 19/24 MTN

FR0013410628 AIR FRAN.KLM 19/26 CV

XS1577965004 MHP SE 17/24 REGS

XS2448404009 KRED.F.WIED.22/24 MTN DL

DE000NLB8CL3 NORDLB IS.S.1763

EU000A3K4EM7 EU 23-10.05.24

PLBRSTR00014 BRASTER A,B ZY-,10

CH0312512723 ALLREAL HOLDING 16-24

