Hannover Rück hat gestern seine Hauptversammlung abgehalten. Der Rückversicherer hat dabei einmal mehr seine Verlässlichkeit bestätigt und weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt. Die Dividendenerhöhung wurde abgesegnet. Ab heute notiert die Aktie bereits ex-Dividende und dürfte daher am DAX-Ende eröffnen.Hannover Rück hat die gestrige Hauptversammlung gewohnt ruhig über die Bühne gebracht. Jean-Jacques Henchoz blickte in seiner Rede auf die erfolgreichen Geschäftsjahre des zurückliegenden ...

