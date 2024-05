EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

11880 Solutions AG unterstreicht Trendwende im ersten Quartal 2024: EBITDA deutlich gesteigert



Essen, 7. Mai 2024 - Die 11880 Solutions AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 ein EBITDA von 0,9 Millionen Euro erwirtschaftet (Q1 2023: 0,2 Millionen Euro). Der Umsatz lag mit 14,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2023: 14,5 Millionen Euro). "Wir haben den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Kurs auch 2024 fortgesetzt", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Ein klarer Fokus auf unsere erfolgreichen Produkte, höhere Kundenqualität und deutlich mehr Effizienz in unseren internen Prozessen führen uns zu nachhaltiger Profitabilität." Im Digitalgeschäft wurde in den ersten drei Monaten 2024 ein Umsatz von 11,1 Millionen Euro erwirtschaftet (Q1 2023: 11,4 Millionen Euro), das EBITDA in diesem Segment betrug 1,0 Millionen Euro (Q1 2023: 0,4 Millionen Euro). Im Segment Telefonauskunft konnte der marktbedingte Rückgang des Anrufvolumens durch Call Center Services weitgehend kompensiert werden, so dass sich der Umsatz im ersten Quartal 2024 auf 3,0 Millionen Euro (Q1 2023: 3,2 Millionen Euro) belief. In diesem Segment lag das EBITDA im Berichtszeitraum mit minus 0,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2023: -0,1 Millionen Euro). "Wir werden unser Effizienzprogramm auch in den kommenden Quartalen fortsetzen. Zugleich entwickeln wir das operative Geschäft weiter. Unser neues Produkt für Bewertungsmanagement, mit dem Unternehmenskunden seit Beginn des Jahres wichtige Bewertungen ihrer Kunden aktiv sammeln und verwalten können, kommt im Markt sehr gut an", sagt Christian Maar. "Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres werden wir außerdem den Einsatz von KI-Lösungen in verschiedenen Bereichen verstärken. Im Geschäftsbereich Telefonauskunft interessieren sich beispielsweise immer mehr Unternehmenskunden für unseren 11880-Sprachbot, bei werkenntdenBESTEN kategorisieren wir Bewertungen mit Unterstützung von KI und machen die Suche nach dem passenden Anbieter so für Nutzer schneller und komfortabler." Die Zwischenmitteilung zum Q1 2024 der 11880 Solutions AG steht zum Download bereit unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Kontakt:

