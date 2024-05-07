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ARK INNOVATION UCITS ETF Chart 1 Jahr
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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
07.05.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 07

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF36,890,315.00003.9427 USDIE00BLRPQH0103 May 2024



RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF17,173,743.00006.9857 USDIE00BJXRZJ4003 May 2024



RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3,078,645.00003.6635 USDIE00BLRPRQ9603 May 2024



RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,597,841.00004.6905 USDIE00BLRPRR1103 May 2024



RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.4529 USDIE000RMSPY3903 May 2024



RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF21,219,081.00004.7531 USDIE000PY7F8J903 May 2024



RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF19,395,553.00004.9608 USDIE000QUCVEN903 May 2024



ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF200,000.00004.7276 USDIE000GA3D48903 May 2024



ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF200,000.00004.9619 USDIE0003A512E403 May 2024



ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF200,000.00004.6613 USDIE000O5M6XO103 May 2024

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