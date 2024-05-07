ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 07
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
36,890,315.0000
3.9532 USD
IE00BLRPQH01
06 May 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
17,173,743.0000
7.0778 USD
IE00BJXRZJ40
06 May 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3,078,645.0000
3.7089 USD
IE00BLRPRQ96
06 May 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
17,597,841.0000
4.7270 USD
IE00BLRPRR11
06 May 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
386,771.0000
5.4914 USD
IE000RMSPY39
06 May 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
21,219,081.0000
4.8178 USD
IE000PY7F8J9
06 May 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
19,395,553.0000
4.9720 USD
IE000QUCVEN9
06 May 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
200,000.0000
4.8343 USD
IE000GA3D489
06 May 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
200,000.0000
5.0798 USD
IE0003A512E4
06 May 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
200,000.0000
4.7466 USD
IE000O5M6XO1
06 May 2024