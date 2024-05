Billund, Dänemark (ots/PRNewswire) -- LEGO® DREAMZzz: Die Episoden von Night of the Never Witch werden ab dem 17. Mai weltweit ausgestrahlt, . Weitere zehn Episoden folgen im September.- Ein neuer Bösewicht, die Niemals-Hexe, droht, Erinnerungen zu stehlen und die fragile Harmonie zwischen der Traum- und der Wachwelt zu stören.- Die LEGO Gruppe kündigte außerdem die Veröffentlichung von neun brandneuen LEGO DREAMZzz Sets an, die im August dieses Jahres in den Handel kommen.- Zur Feier der neuen Saison fordert die LEGO Gruppe die Kinder auf, die Traumwelt zu verteidigen und an der LEGO DREAMZzz Volkszählung teilzunehmen.Die LEGO Gruppe hat die mit Spannung erwartete zweite Staffel der LEGO DREAMZzz Show mit dem Titel Night of the Never Witch angekündigt, in der ein neuer Bösewicht ab dem 17. Mai Chaos in die Traumwelt bringt!Das Abenteuer geht weiterDiese zweiteilige Staffel bietet unseren High-School-Freunden, die sich in Traumjäger verwandelt haben, viel Raum für Kreativität und Entdeckungen, und hinter jeder Ecke lauert ein Abenteuer. Nach der ersten Staffel Trials of the Dream Chasers geht es in der zweiten Staffel weiter mit Mateo, Izzie, Cooper, Logan und Zoey, die als Teil ihrer geheimen Agentur, dem Night Bureau, weiterhin für die Sicherheit der Traumwelt sorgen.Die Saison beginnt mit einem Paukenschlag: Die Niemals-Hexe bricht aus dem Reich der Finsternis aus, in dem sie vom Alptraumkönig gefangen gehalten wurde. Sobald sie entkommen ist, nutzt die Niemals-Hexe ihre Kräfte, um Erinnerungen zu stehlen, eine Gruppe böser Doppelgänger zu erschaffen und Traumwelten in unzerstörbaren Schicksalskuppeln festzuhalten. Das Schicksal der gesamten Traumwelt steht auf dem Spiel, denn die Niemals-Hexe beginnt ihren Meisterzauber, um das Träumen für immer zu beenden, und nur die Traumjäger können sie aufhalten!Seien Sie ab dem 17. Mai bei den neuesten Abenteuern dieser Saison dabei und sehen Sie sich die LEGO DREAMZzz: Night of the Never Witch Episoden auf LEGO YouTube (https://www.youtube.com/@LEGO/videos). Halten Sie die Augen offen für die zweite Hälfte der Staffel, die im September dieses Jahres ausgestrahlt wird.Mit neuen Sets die Fantasie anregenZur Feier der neuen Serie hat die LEGO Gruppe auch die Veröffentlichung von neun brandneuen LEGO DREAMZzz Sets angekündigt, die Kinder dazu ermutigen, ihre wildesten Träume zum Leben zu erwecken.Mit Zoey's Cat Motorcycle können Fans in die Traumwelt rasen. Die coole Spielzeugkatze lässt sich in ein Katzenmotorrad mit Rädern oder in eine rasante Katze mit Turbobooster verwandeln. Mit Izzie's Dream Animals können Kinder den Raben der Niemals-Hexe jagen, indem sie einen roten Panda bauen, um ihn an Land zu verfolgen, einen Vogel, um ihn am Himmel zu verfolgen oder sogar eine Meeresschildkröte, um ihn unter Wasser zu verfolgen.Cooper's Robot Dinosaur C-Rex lässt die Fans Zoey und Cooper dabei helfen, das Traumglas zurückzubekommen, indem sie ein fantastisches Dinosauriermodell bauen! Kinder können Coopers LEGO® Schrottplatz in einen wilden T. Rex mit Schwanzflosse oder einen fliegenden Pterodactylus mit Flügeln verwandeln.Mit dem Mitternachtsraben von Never Witch kann die Fantasie endlich so richtig aufsteigen. Viel Spaß beim Bauen des fantastischen Raben der Niemals-Hexe, bevor du ihn in eine Raben-Hütte-Kombination verwandelst oder ihn als Sammlung von drei coolen Kreaturenspielzeugen umbaust: ein wandelndes Haus, eine Kesselspinne und ein riesiger Rabe.Weitere neue Sets sind Zoey's Dream Jet Pack Booster, Logan the Might Panda, die Never Witch's Nightmare Creatures und das epische Castle Nocturnia.Cerim Manovi, Creative Director für die LEGO DREAMZzz Franchise, sagte: "Die Inhalte und Produkte von LEGO DREAMZzz zelebrieren die unendlichen Möglichkeiten des Träumens und ermöglichen es Kindern, durch kreatives Spielen ihre eigenen einzigartigen Geschichten zu erzählen. Bei der Entwicklung der neuen Sets stand das kreative Spiel im Vordergrund. In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass einige unserer neuen Produktsets bis zu drei verschiedene Spielmöglichkeiten enthalten, die die Kinder dazu einladen, ihre eigenen Entscheidungen beim Bauen zu treffen und ihre eigenen einzigartigen Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel können die Fans wählen, ob sie Mateos schnulzigen Begleiter in einen Straßenritter-Mech, einen Straßenritter-Zentauren oder einen Straßenkampf-Mech verwandeln wollen - mit dem Mateo und Z-Blob the Knight Battle Mech Set".Die neuen LEGO DREAMZzz Sets werden ab dem 1. August 2024 erhältlich sein. Fans können jedoch schon jetzt Coopers Roboter-Dinosaurier C-rex, den Mitternachtsraben der Niemals-Hexe und das Mateo und Z-Blob der Ritter Battle Mech Set über LEGO Stores, LEGO.com/DREAMZzz und bei ausgewählten führenden Einzelhändlern weltweit vorbestellen.Helfen Sie, die Traumwelt zu verteidigenDie Never Witch will unsere Träume stehlen und uns vergessen lassen, aber die LEGO Gruppe glaubt, dass Träume der ultimative Ausdruck unserer Kreativität sind und geschützt werden sollten.Um die Träume von Kindern gegen die Never Witch zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass sie für immer in Erinnerung bleiben, bittet die LEGO Gruppe Eltern, sich mit ihren Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren zusammenzusetzen und uns im Rahmen der LEGO DREAMZzz Zählung von ihren Träumen zu erzählen, um so eine der größten Bibliotheken mit wunderbaren Kinderträumen zu schaffen.Die Ergebnisse der LEGO DREAMZzz Volkszählung werden auch genutzt, um Eltern zu helfen, die Kraft und Kreativität der Träume ihrer Kinder zu verstehen. Um an der LEGO DREAMZzz Volkszählung teilzunehmen, besuchen Sie LEGO.com/DREAMZzz-Census.LEGO DREAMZzz: Night of the Never Witch Teil 1 Episodenübersicht auf Anfrage erhältlich.Details zum ProduktZoeys Katzen-Motorrad- Alter: 7+- Preis: €19,99 / $19,99 / £17,99- Stücke: 226 Stück- Produkt Nr: 71479- Abmessungen: 11cm hoch, 22cm lang, 6cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzLogan der mächtige Panda- Alter: 7+- Preis: €29,99 / $29,99 / £24,99- Stücke: 342 Stück- Produkt Nr: 71480- Abmessungen: 15cm hoch, 9cm lang, 15cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzCooper's Roboter Dinosaurier C-Rex- Alter: 9+- Preis: €79.99/ $79.99 / £69.99- Stücke: 917 Stück- Produkt Nr.: 71484- Abmessungen: 18cm hoch, 36cm lang, 18cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzZoey's Dream Jet Pack Booster- Alter: 7+- Preis: €3.99 / $4.99 / £3.49- Stücke: 37- Produkt Nr: 30660- Abmessungen: 4 cm hoch, 3 cm lang und 9 cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzMateo und Z-Blob, der Ritter-Kampfmech- Alter: 10+- Preis: €129.99/ $129.99 / £114.99- Stücke: 1,333- Produkt Nr: 71485- Abmessungen: 35cm hoch, 27cm lang, 27cm breit- Verfügbar:1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzDer mitternächtliche Rabe der Niemals-Hexe- Alter: 9+- Preis: €99,99 / $99,99 / £89,99- Stücke: 1,203- Produkt Nr: 71478- Abmessungen: 24cm hoch, 51cm lang, 44cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzIzzies Traumtiere- Alter: 8+- Preis: €39.99/ $39.99 / £34.99- Stücke: 328- Produkt Nr.: 71481- Abmessungen: 19cm hoch, 18cm lang, 10cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzDie Albtraumkreaturen der Niemals-Hexe- Alter: 9+- Preis: €44.99/ $44.99 / £39.99- Stücke: 457- Produkt Nr.: 71483- Abmessungen: 12cm hoch, 28cm lang, 25cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzSchloss Nocturnia- Alter: 9+- Preis: €199,99 / $199,99 / £169,99- Stücke: 1,742- Produkt Nr: 71486- Abmessungen: 41cm hoch, 31cm lang, 31cm breit- Verfügbar: 1. August 2024- Link: LEGO.com/DREAMZzzÜber die LEGO Gruppe:Die LEGO Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Architektinnen und Architekten von morgen durch die Macht des Spiels zu inspirieren und zu fördern. Das LEGO System in Play, das auf LEGO Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und Fans, alles zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können.Die LEGO Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern Leg Godt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Inzwischen werden die Produkte des Unternehmens in mehr als 130 Ländern verkauft.Weitere Nachrichten aus der LEGO Gruppe, Informationen über unsere finanzielle Leistung und unser Engagement im Bereich Verantwortung finden Sie unter www.LEGO.com/aboutus.